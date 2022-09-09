Агент Сафонов: «Сперцян и Уткин выглядят ярче Захаряна, но их не продают в «Барселону» каждый день. Арсену нужно стать лидером «Динамо»

Агент Алексей Сафонов высказался о том, что не перешел в .

– Главная трансферная новость, связанная с «Динамо», – несостоявшийся переход Захаряна в «Челси».

– Ну что поделать... Люблю такую фразу: все, что ни происходит, все к лучшему. Сами видите, что в «Челси» сейчас творится. Смена тренера и так далее.

Ну, уехал бы он туда, отдали бы его куда-то в аренду... Не знаю. Ему нужно пока тут стать полноценным лидером «Динамо». Надо еще заматереть. Он хороший, качественный футболист, но...

– Что «но»?

– Ну вот не состоялся его переход в «Челси», а на следующий день СМИ уже сватают Арсена в «Реал». Да я не против, мне нравится этот полузащитник.

Но, допустим, в «Ростове» есть Уткин, в – Сперцян.

На мой взгляд, сейчас они выглядят ярче Захаряна. Однако их каждый день не продают в «Барселону», – заявил агент.