«Кокорин способен забить 10–15 голов за сезон. Кипрский чемпионат слабенький». Сафонов о форварде «Ариса»

высказался о переходе в аренду в .

Права на форварда принадлежат «Фиорентине».

«Кипрский чемпионат слабенький, на этом уровне Кокорин способен и 10–15 голов за сезон забить. В любом случае это будет непоказательно из‑за уровня турнира. Будет играть в свое удовольствие.

Одно дело — АПЛ или Серия А, где нет времени на обдумывание, принимать решение нужно очень быстро. В слабом чемпионате Кокорину проявить себя будет намного легче, защитники там будут не самого высокого уровня.

Сохранилась ли у Кокорина мотивация для игры в футбол? В принципе, он мог бы уже и закончить карьеру — он уже достаточно заработал. Если киприоты решили его подписать, значит, уверены, что он может принести пользу.

Если итальянский клуб мог позволить себе держать его на скамейке, то в «Арисе» рассчитывают на него как на основного игрока», — сказал футбольный агент.

Почти 3 млн евро – столько заработал Кокорин в «Фиорентине» за магические полтора года 💰