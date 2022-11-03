Роналду в старте начнет 3-й матч «МЮ» подряд – с «Сосьедадом». Ван де Бек тоже в составе
Форвард Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы.
37-летний португалец в третий раз подряд начнет игру манкунианцев с первой минуты.
На матч с «Реал Сосьедад» главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг выбрал следующую команду:
Вратарь: Давид Де Хеа;
Защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Люк Шоу;
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Каземиро, Кристиан Эриксен, Алехандро Гарначо, Донни ван де Бек;
Нападающий: Криштиану Роналду.
«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45. Гостям нужна победа в 2+ гола для первого места в группе
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