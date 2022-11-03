Роналду перед «Сосьедадом»: «МЮ» настроен на победу и 1-е место в группе. «Дьяволы», вперед!»

Форвард «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от игры с «Сосьедадом».

Матч 6-го тура начнется в 20:45 по московскому времени.

«Возвращаемся в Испанию, настроенные лишь на победу и на первое место в нашей группе. Вперед, «дьяволы»! Мы «Юнайтед»!» – написал Роналду.

«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45. Гостям нужна победа в 2+ гола для первого места в группе