Александр Мостовой о «Химках»: «Команда-цирк. Никому не понятно, что там происходит. Безобразие просто, ужас»
Александр Мостовой высказался о разгромном поражении «Химок» от «Динамо».
Красно-черные проиграли матч 15-го тура Мир РПЛ со счетом 1:6.
«Счет удручает со стороны «Химок». На Йокановича не стоит шуметь, как у нас это любят делать. «Динамо» уже на третьем месте, они по-любому в пятерке будут.
Хочется говорить про «Химки». Почему у них сидит Лантратов в запасе? Почему вратарь, который стоит в каждой игре (Виталий Гудиев – прим.), привозит по несколько мячей? Ощущение, что он специально это делает, а его не убирают.
То, что там происходит, никому не понятно. Безобразие просто, ужас. Команда-цирк», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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