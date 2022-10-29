Александр Мостовой о «Химках»: «Команда-цирк. Никому не понятно, что там происходит. Безобразие просто, ужас»

высказался о разгромном поражении «Химок» от «Динамо».

Красно-черные проиграли матч 15-го тура Мир со счетом 1:6.

«Счет удручает со стороны «Химок». На Йокановича не стоит шуметь, как у нас это любят делать. уже на третьем месте, они по-любому в пятерке будут.

Хочется говорить про . Почему у них сидит Лантратов в запасе? Почему вратарь, который стоит в каждой игре (Виталий Гудиев – прим.), привозит по несколько мячей? Ощущение, что он специально это делает, а его не убирают.

То, что там происходит, никому не понятно. Безобразие просто, ужас. Команда-цирк», – сказал бывший полузащитник сборной России.