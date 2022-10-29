Глушаков о Гогниеве: «Дождался тренера, поговорили, тема закрыта. Никакого конфликта не было»

сказал, что у него нет конфликта с тренером Спартаком Гогниевым.

В первом тайме матча 15-го тура Мир с «Динамо» (1:6) Гогниев заменил Глушакова и крикнул: «Домой, #####!» Хавбек сразу убежал в раздевалку.

– Что скажете о замене на 35-й минуте?

– Это жизнь, футбол, все бывает, всех меняют, такое случается: бывает, что в первом тайме или во втором. Тренеру что-то не понравилось, обсудим с ним это завтра-послезавтра.

– Почему сразу побежали в раздевалку?

– Я нормальный человек, как и все. Когда заменяют в первом тайме, берешь на себя какие-то недовольства. Значит, я делал что-то не так.

– Гогниев крикнул «Домой»?

– Я не слышал, что он мне сказал. Я сидел в раздевалке, тренер задал мне вопросы, я ответил. На этом диалог закончился. Я покинул стадион на 87-й минуте матча примерно. Дождался тренера, поговорили, тема закрыта.

Что мне говорить еще? Никакого конфликта между нами не было, он меня услышал и я его. Я такой же человек, как и все, у которого есть эмоции, имя, характер. Думаю, мы еще переговорим с ним и все», – сказал капитан «Химок».

«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора