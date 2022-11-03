«Милан» предложит Жиру новый контракт. Летом 36-летний форвард может стать свободным агентом

хочет продлить контракт с нападающим .

По информации журналиста , итальянский клуб планирует обсудить с 36-летним форвардом подписание нового контракта. Переговоры вскоре начнутся.

Жиру очень доволен жизнью в Милане. Также ему нравится проект клуба.

Срок действующего контракта француза с «россонери» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Оливье забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.