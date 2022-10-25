«Милан» забил 4 гола на выезде в ЛЧ впервые с 2005 года и всего в 4-й раз
«Милан» впервые за 17 лет забил четыре гола на выезде в Лиге чемпионов.
Команда Стефано Пиоли громит загребское «Динамо» (4:0, второй тайм) в Хорватии. Голы на счету Маттео Габбии, Рафаэла Леау и Оливье Жиру, также мяч в свои ворота отправил Роберт Любичич.
В последний раз у «россонери» было 4 гола в гостях в ноябре 2005-го – против «Фенербахче». Всего в истории «Милана» таких случаев было четыре.
«Динамо» Загреб – «Милан». 0:4 – автогол Любичича. Онлайн-трансляция
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