«Милан» забил 4 гола на выезде в ЛЧ впервые с 2005 года и всего в 4-й раз

«Милан» впервые за 17 лет забил четыре гола на выезде в чемпионов.

Команда Стефано Пиоли громит загребское «Динамо» (4:0, второй тайм) в Хорватии. Голы на счету , и , также мяч в свои ворота отправил Роберт Любичич.

В последний раз у «россонери» было 4 гола в гостях в ноябре 2005-го – против «Фенербахче». Всего в истории таких случаев было четыре.

«Динамо» Загреб – «Милан». 0:4 – автогол Любичича. Онлайн-трансляция