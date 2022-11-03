Жиру, Вальверде, Нкунку и Ферран претендуют на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

Стало известно, кто претендует на приз лучшему игроку недели в чемпионов.

В число номинантов вошли:

Нападающий , забивший два гола и отдавший две передачи в матче с «Ред Буллом» (4:0);

Полузащитник Федерико Вальверде, забивший дальним ударом и ассистировавший Винисиусу Жуниору в игре с «Селтиком» (5:1);

Нападающий Кристофер Нкунку, отметившийся голом и передачей в игре с «Шахтером» (4:0);

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес, сделавший дубль в игре с «Викторией» Пльзень (4:2).