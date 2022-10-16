Оливье Жиру: «Серия А впечатлила, думал, интенсивность будет гораздо ниже, чем в АПЛ. Конкуренция в лиге выросла, это видно по «Наполи» и «Интеру» в ЛЧ»

Форвард Оливье Жиру сравнил чемпионаты Италии и Англии.

«Мы хотим защитить титул. Мы знаем, что в этом сезоне будет еще сложнее, потому что , «Наполи» и усилились, не говоря уже про «Аталанту», «Рому», «Лацио». На скудетто есть много претендентов, но у нас хорошие шансы, если судить по основным конкурентам.

«Наполи» находится в прекрасной форме, эта команда произвела на меня самое мощное впечатление в этом сезоне. Нам нужно идти в том же темпе до ЧМ, не отставать от неаполитанцев.

Конкуренция в лиге выросла. Мы это видели даже на международном уровне: «Наполи» и «Интер» хорошо выступают в чемпионов. И мы тоже надеемся пройти дальше. Это хорошо для Серии А, чемпионата, у которого в последние годы были проблемы.

В Италии очень сложно постоянно добиваться успеха, потому что все здесь хотят обыгрывать топ-команды. Я думал, что интенсивность здесь будет гораздо ниже, чем в , когда переходил, но был впечатлен здешним футболом, приятно удивлен тем, что команды высоко прессингуют, по всему полю, иногда организуют персональную опеку. Приходится постоянно работать, нельзя расслабляться. Если ты не сосредоточен на 100%, соперник воспользуется этим и создаст тебе проблемы», – заявил Жиру.