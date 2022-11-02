Кроос о возможности выиграть ЛЧ в 6-й раз: «Я умею считать до шести, это не будет проблемой. «Реал» хочет выиграть все турниры, в которых участвует»

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Тони Кроос высказался о возможности выиграть Лигу чемпионов в шестой раз.

«Это было бы совсем неплохо. Я умею считать до шести, так что это не будет проблемой.

Цель одна и та же каждый год – мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Это новый сезон с очень хорошим составом. Мы хорошо начали, и, как всегда бывает в Лиге чемпионов, нужно быть уверенным, что продолжишь в том же духе, когда начнется 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и т. д.

В прошлом сезоне мы увидели, что это возможно, но также можно вылететь в любой день. Нет сомнений, что наша команда может составить конкуренцию и наша цель – победить в Лиге чемпионов», – сказал полузащитник «Реала»

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