Кроос о 2:1 с «Шахтером»: «Реал» наиграл на победу 7:1 или около того. Бывают такие дни, когда мяч не хочет попадать в ворота»

Полузащитник «Реала» высказался о победе над «Шахтером».

Мадридский клуб победил со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа чемпионов.

– Невероятно, что не выиграл с большим отрывом...

– Бывают такие дни, когда мяч не хочет попадать в ворота, мы наиграли на победу со счетом 7:1 или около того, но в итоге мы набрали 3 очка, и это была заслуженная победа. Вот и все.

– Был ли первый тайм лучшим для «Реала» в этом сезоне?

– Я не знаю, мы провели хороший первый тайм, очень хороший, много прессинговали. Мы должны были забить больше голов.

– Анчелотти разозлился после гола . Что он сказал?

– Что мы должны продолжать играть, как раньше, потому что счет 2:1 и разница всего в один гол... В конце концов, трудно поверить, что мы выиграли всего лишь 2:1. Но бывают такие дни, как этот. Мяч наверняка попадет в ворота в следующих матчах.

– Вы можете выйти из группы в следующей игре.

– Да, идея состоит в том, чтобы как можно скорее выйти из группы, у нас девять очков из девяти, мы провели три очень хороших матча и хотим еще одной победы в Варшаве. Выйти в плей-офф – то, чего мы хотим, – сказал Кроос.