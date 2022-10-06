Кроос о 2:1 с «Шахтером»: «Реал» наиграл на победу 7:1 или около того. Бывают такие дни, когда мяч не хочет попадать в ворота»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о победе над «Шахтером».
Мадридский клуб победил со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
– Невероятно, что «Мадрид» не выиграл с большим отрывом...
– Бывают такие дни, когда мяч не хочет попадать в ворота, мы наиграли на победу со счетом 7:1 или около того, но в итоге мы набрали 3 очка, и это была заслуженная победа. Вот и все.
– Был ли первый тайм лучшим для «Реала» в этом сезоне?
– Я не знаю, мы провели хороший первый тайм, очень хороший, много прессинговали. Мы должны были забить больше голов.
– Анчелотти разозлился после гола «Шахтера». Что он сказал?
– Что мы должны продолжать играть, как раньше, потому что счет 2:1 и разница всего в один гол... В конце концов, трудно поверить, что мы выиграли всего лишь 2:1. Но бывают такие дни, как этот. Мяч наверняка попадет в ворота в следующих матчах.
– Вы можете выйти из группы в следующей игре.
– Да, идея состоит в том, чтобы как можно скорее выйти из группы, у нас девять очков из девяти, мы провели три очень хороших матча и хотим еще одной победы в Варшаве. Выйти в плей-офф – то, чего мы хотим, – сказал Кроос.
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