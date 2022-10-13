Тони Кроос: «5 побед в Лиге чемпионов – благословенное безумие. Понимать, что я этого добился, – фантастика»

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Тони Кроос высказался о своих победах в Лиге чемпионов.

– Какие чувства вызывают у тебя пять побед в Лиге чемпионов? 

– Очень хороший вопрос, как бы просто он ни звучал. Очень трудно оценить свои успехи, пока ты еще играешь. Многие факторы должны сложиться, чтобы выйти в финал.

Мне потребовалось много времени, чтобы переварить поражение «Баварии» от «Челси» в 2012 году. 5 побед в Лиге чемпионов – это благословенное безумие. И понимать, что я этого добился, – фантастика, – ответил Кроос на вопрос главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в рамках проекта #Kroos90.  

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