Кроос о 3-м месте в рейтинге лучших команд сезона: «Реал» доволен?»
Тони Кроос отреагировал на 3-е место «Реала» в рейтинге лучших команд сезона-2021/22.
France Football на церемонии «Золотого мяча» вручил награду представителям «Манчестер Сити». Второе место в голосовании занял «Ливерпуль», третье – «Реал».
«Третье место в рейтинге лучших команд сезона – «Реал» доволен?» – написал хавбек мадридского клуба.
В прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.
Тони Кроос: «Поздравляю «Реал» с 3-м местом в рейтинге лучших команд сезона»
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