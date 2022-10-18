Кроос о 3-м месте в рейтинге лучших команд сезона: «Реал» доволен?»

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Тони Кроос отреагировал на 3-е место «Реала» в рейтинге лучших команд сезона-2021/22.

France Football на церемонии «Золотого мяча» вручил награду представителям «Манчестер Сити». Второе место в голосовании занял «Ливерпуль», третье – «Реал».

«Третье место в рейтинге лучших команд сезона – «Реал» доволен?» – написал хавбек мадридского клуба.

В прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.

Тони Кроос: «Поздравляю «Реал» с 3-м местом в рейтинге лучших команд сезона»

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