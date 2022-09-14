Кроос о фанатах «Селтика»: «Я подумал, что стадион рухнет, когда заиграл гимн ЛЧ! После него я сказал Алабе, что мы уже проигрываем 0:2»

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Тони Кроос поделился впечатлениями от игры на стадионе «Селтика»

«Реал» обыграл шотландскую команду в Глазго на стадионе «Айброкс» со счетом 3:0 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Когда мы вышли на разминку, стадион был заполнен на три четверти. Но болельщики не интересовались ни нами, ни хозяевами поля. Обычно хозяев поля поддерживают, а остальных освистывают, но здесь – вообще ничего.

Затем мы вышли на игру, выстроились, настроение было в порядке. Затем заиграл гимн Лиги чемпионов, и тогда я подумал, что стадион рухнет! Это было невероятно, я никогда не испытывал такого! Оглушительно!

Гимн закончился, но шум продолжился. И я сказал Давиду [Алабе], что мы уже проигрываем 0:2», – сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

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