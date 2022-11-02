Гендиректор Суперлиги: «Клубы наполняют футбол жизнью, но у них нет права голоса в еврокубках. Они имеют право задуматься о своем положении»

Генеральный директор высказался о правах клубов в еврокубках.

«Футбол наполняют жизнью клубы. Они единственные, кто рискует, кто инвестирует: в игроков, в тренировочные центры, в молодежную академию. Они ремонтируют свои стадионы... много инвестируют.

Они сталкиваются со всеми рисками футбола, но на самом деле у них нет права голоса в европейских клубных турнирах. Болельщики – это фанаты клубов, а не ассоциаций, базирующихся в Швейцарии. Если спросить их, за кого они болеют, они назовут вам клуб или игрока.

Поэтому я считаю, что клубы имеют право задуматься о своем положении в европейских клубных соревнованиях и высказать свое мнение, потому что могут произойти изменения в правовой базе», – сказал Бернд Райхарт в подкасте Тони Крооса Einfach Mal Luppen.