Агент опорника «Маккаби» Лави об интересе «Спартака» и ЦСКА: «Со мной из России не разговаривали»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Израиль Маккаби Хайфа агенты Нета Лави Футбол

Агент капитана «Маккаби» Хайфа Неты Лави прокомментировал информацию об интересе из России.

Сообщалось, что 26-летний полузащитник сборной Израиля интересен «Спартаку» и ЦСКА.

– Не знаю, откуда берется эта информация, со мной никто из России не разговаривал о трансфере Лави. В данный момент нет никаких переговоров с российскими клубами. Но сейчас только начало ноября, еще рано о чем-то говорить. Посмотрим, что будет дальше.

– Может ли политическая ситуация в России отпугнуть Нету?

– Нет, – сказал Гилад Катцав.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные