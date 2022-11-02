Агент опорника «Маккаби» Лави об интересе «Спартака» и ЦСКА: «Со мной из России не разговаривали»
Агент капитана «Маккаби» Хайфа Неты Лави прокомментировал информацию об интересе из России.
Сообщалось, что 26-летний полузащитник сборной Израиля интересен «Спартаку» и ЦСКА.
– Не знаю, откуда берется эта информация, со мной никто из России не разговаривал о трансфере Лави. В данный момент нет никаких переговоров с российскими клубами. Но сейчас только начало ноября, еще рано о чем-то говорить. Посмотрим, что будет дальше.
– Может ли политическая ситуация в России отпугнуть Нету?
– Нет, – сказал Гилад Катцав.
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