Агент опорника «Маккаби» Лави об интересе «Спартака» и ЦСКА: «Со мной из России не разговаривали»

Агент капитана Хайфа Неты Лави прокомментировал информацию об интересе из России.

Сообщалось, что 26-летний полузащитник сборной Израиля интересен и .

– Не знаю, откуда берется эта информация, со мной никто из России не разговаривал о трансфере Лави. В данный момент нет никаких переговоров с российскими клубами. Но сейчас только начало ноября, еще рано о чем-то говорить. Посмотрим, что будет дальше.

– Может ли политическая ситуация в России отпугнуть Нету?

– Нет, – сказал Гилад Катцав.