«Спартак» и ЦСКА интересуются опорником сборной Израиля Лави

«Спартак» и ЦСКА интересуются капитаном Хайфа Нетой Лави.

По информации Sport5, армейцы, которые хотели арендовать израильтянина в 2020 году, продолжают следить за игроком и сделают попытку подписать его в январе.

также заинтересован в 26-летнем игроке сборной Израиля. Кроме того, на Лави претендуют «Пиза» и из .

Гилад Кацав, агент Лави, подтвердил интерес российских клубов.

и «Спартак» действительно интересуются Лави. Но говорить о чем-то конкретном пока еще слишком рано», – цитирует агента Sport24.

Статистику опорного полузащитника можно изучить здесь.