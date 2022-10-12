«Спартак» и ЦСКА интересуются опорником сборной Израиля Лави
«Спартак» и ЦСКА интересуются капитаном «Маккаби» Хайфа Нетой Лави.
По информации Sport5, армейцы, которые хотели арендовать израильтянина в 2020 году, продолжают следить за игроком и сделают попытку подписать его в январе.
«Спартак» также заинтересован в 26-летнем игроке сборной Израиля. Кроме того, на Лави претендуют «Пиза» и «Венеция» из Серии Б.
Гилад Кацав, агент Лави, подтвердил интерес российских клубов.
«ЦСКА и «Спартак» действительно интересуются Лави. Но говорить о чем-то конкретном пока еще слишком рано», – цитирует агента Sport24.
Статистику опорного полузащитника можно изучить здесь.
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