Марио Фернандес примет решение о будущем после ЧМ-2022. Защитник приостановил контракт с ЦСКА

Агент Марио Фернандеса прокомментировал будущее защитника.

В мае бразилец приостановил контракт с ЦСКА. Тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам. Договор между игроком и клубом расторгнут не был.

Сообщалось, что Марио не заинтересован в том, чтобы приостанавливать действие контракта с ЦСКА по правилу ФИФА.

«Марио примет решение о своем будущем после чемпионата мира», — заявил заявил агент игрока Жорже Машаду.