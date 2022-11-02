Марио Фернандес примет решение о будущем после ЧМ-2022. Защитник приостановил контракт с ЦСКА
Агент Марио Фернандеса прокомментировал будущее защитника.
В мае бразилец приостановил контракт с ЦСКА. Тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам. Договор между игроком и клубом расторгнут не был.
Сообщалось, что Марио не заинтересован в том, чтобы приостанавливать действие контракта с ЦСКА по правилу ФИФА.
«Марио примет решение о своем будущем после чемпионата мира», — заявил заявил агент игрока Жорже Машаду.
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