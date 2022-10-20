Депутат Алтухов о Fan ID: «Динамика правонарушений на стадионах снизилась в два раза. Почти исключены случаи использования пиротехники»

Сергей Алтухов высказался о снижении числа правонарушений после введения Fan ID.

«Закон, принятый в конце прошлого года, направлен на уменьшение правонарушений в ходе проведения спортивных мероприятий. Мы должны исходить из того, что посещение таких мероприятий – это семейное дело.

Я хожу на футбол со своими тремя сыновьями и не хочу, чтобы там летели файеры, нетрезвые болельщики вырывались на поле и так далее. Так вот, согласно данным, которые привел нам министр спорта Олег Матыцин, после частичного введения системы идентификации болельщиков динамика правонарушений на стадионах по сравнению с прошлым сезоном снизилась в два раза.

Почти исключены случаи с использованием пиротехники. В этом году зафиксировано только четыре файера в Воронеже, где арена еще не оборудована под паспорта болельщиков. А вот в прошлом розыгрыше таких инцидентов было 189. К административной ответственности сейчас привлечены всего 16 граждан – пять в нетрезвом виде и 11 за использование чужого паспорта болельщика.

Система прекрасно зарекомендовала себя на международных соревнованиях. Нормативная база, которая принята во исполнение федерального закона, – постановление Правительства о правилах обеспечения безопасности и о взаимодействии информационной системы модификации и другие постановления о правилах поведения зрителей – утверждена Кабмином.

Нормативные акты вкупе с законом вводят процесс в единое юридическое русло. Это я все к тому, что есть результат: снижение числа правонарушений и повышение безопасности на стадионах», – сказал депутат Госдумы.