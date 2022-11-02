Экс-агент Месси: «Он сказал мне в 2015-м: «Уже год я не сплю по ночам, думая о финале ЧМ-2014». Сборная – его любовь»

Бывший агент рассказал, как игрок переживал поражение в финале ЧМ-2014.

Фабиан Сольдини рассказал о встрече с Лионелем в 2015 году.

«Когда я был у него дома после того, как мы не виделись 10 лет, он сказал мне: «Фаби, уже год я не сплю по ночам, думая о финале [против Германии] в Бразилии. Я не могу уснуть». И я могу вас заверить – у него голова шла кругом от этого.

Это его любовь. Его любовь – сборная. Это не «Барса», не «Ньюэллс»... его любовь – сборная», – сказал Сольдини.

В финале сборная уступила Германии со счетом 0:1.