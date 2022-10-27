Тебас о вылете 3 из 4 клубов Ла Лиги из ЛЧ: «Мы разочарованы, но давайте учитывать историю. У Испании 60% европейских наград за 10 лет»

Хавьер Тебас высказался о том, что в Лиге чемпионов от Испании остался один клуб – «Реал».

, и лишились шансов выйти в плей-офф.

«Полгода назад у нас было два полуфиналиста ЛЧ. За шесть месяцев мы не превратились из лучших в худших, это совершенно не так. Да, мы разочарованы, это естественно. Однако при анализе ситуации нужно учитывать и историю.

Разве это происходит на протяжении пяти лет? Разве недавно у нас не было двух полуфиналистов, обладателя «Золотого мяча» и обладателя приза Golden Boy? Мы не так уж сильно изменились.

Давайте при оценке смотреть и на последние годы. В XXI веке у Ла Лиги 34 трофея, у – 13, у Лиги 1 – ноль. У Бундеслиги – три или четыре.

За последние 10 сезонов 60% европейских наград достались клубам из Испании. Давайте не будем паниковать», – сказал президент .

Дикий ЛЧ-провал Испании: только «Реал» в 1/8 финала. Впервые в этом формате