Тебас о вылете 3 из 4 клубов Ла Лиги из ЛЧ: «Мы разочарованы, но давайте учитывать историю. У Испании 60% европейских наград за 10 лет»
Хавьер Тебас высказался о том, что в Лиге чемпионов от Испании остался один клуб – «Реал».
«Барселона», «Атлетико» и «Севилья» лишились шансов выйти в плей-офф.
«Полгода назад у нас было два полуфиналиста ЛЧ. За шесть месяцев мы не превратились из лучших в худших, это совершенно не так. Да, мы разочарованы, это естественно. Однако при анализе ситуации нужно учитывать и историю.
Разве это происходит на протяжении пяти лет? Разве недавно у нас не было двух полуфиналистов, обладателя «Золотого мяча» и обладателя приза Golden Boy? Мы не так уж сильно изменились.
Давайте при оценке смотреть и на последние годы. В XXI веке у Ла Лиги 34 трофея, у АПЛ – 13, у Лиги 1 – ноль. У Бундеслиги – три или четыре.
За последние 10 сезонов 60% европейских наград достались клубам из Испании. Давайте не будем паниковать», – сказал президент Ла Лиги.
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