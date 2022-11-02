Гендиректор Суперлиги: «УЕФА согласился на диалог о будущем футбола. Конечно, мы не сможем обо всем договориться, но это хороший знак»

Теги Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Тони Кроос Суперлига Европы Футбол

Генеральный директор Суперлиги рассказал о предстоящих переговорах с УЕФА. 

«Мы предложили УЕФА путь к диалогу, и это предложение было принято. На следующей неделе я буду в Ньоне, чтобы обсудить этот вопрос с УЕФА. Под диалогом я понимаю то, чтобы обе стороны были услышаны, и мы могли бы обсудить идеи.

Конечно, мы не сможем обо всем договориться. Но это хороший знак для клубов, которые, возможно, все еще сторонятся или даже опасаются санкций за вступление в диалог.

Открытость УЕФА к тому, что должен быть возможен открытый диалог о будущем футбола, является положительным знаком», – сказал Бернд Райхарт в подкасте Тони Крооса Einfach Mal Luppen.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные