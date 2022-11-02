В Крыму пройдет турнир среди юношеских команд из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя

В Крыму пройдет турнир среди команд из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи республики.

«В турнире примут участие команды из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Республики Крым и Севастополя», – заявили в пресс-службе.

С 3 по 9 ноября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» пройдет турнир среди юношей не старше 17 лет «Кубок нового поколения». Мероприятие состоится на базе Академии футбола Крыма в Евпатории.