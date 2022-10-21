Хави: «Роналду мотивировал Месси. Они не признаются, наверное, но я убежден, что они следили друг за другом»

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Хави считает, что соперничество с Криштиану Роналду мотивировало Лионеля Месси.

«Криштиану давал ему дополнительный толчок, мотивировал становиться лучше. Криштиану и Лео, возможно, не признают это, но я убежден, что они следили друг за другом.

Если в тебе есть спортивный дух, то ты хочешь быть лучшим», – сказал для документального фильма Messi: The Enigma бывший полузащитник «Барселоны», сейчас тренирующий каталонский клуб.

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