«У «Зенита» одна из самых больших армий болельщиков в Европе, и однозначно – самая большая в России». Гендиректор клуба о попадании в топ-5 по просмотрам в TikTok

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев соцсети Футбол

Гендиректор «Зенита» заявил, что у петербуржского клуба самая большая армия фанатов в России. 

Александр Медведев прокомментировал информацию о попадании «Зенита» в топ-5 футбольных клубов по просмотрам в TikTok в сентябре. Сине-бело-голубые со 133 миллионами просмотров заняли 4-е место в рейтинге, уступив «Реалу», «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».

«Эти данные говорят о том, что у «Зенита» одна из самых больших армий болельщиков в Европе, и однозначно – самая большая в России», – сказал Медведев.

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