Гендиректор «Зенита» заявил, что у петербуржского клуба самая большая армия фанатов в России.

прокомментировал информацию о попадании в топ-5 футбольных клубов по просмотрам в TikTok в сентябре. Сине-бело-голубые со 133 миллионами просмотров заняли 4-е место в рейтинге, уступив «Реалу», «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».

«Эти данные говорят о том, что у «Зенита» одна из самых больших армий болельщиков в Европе, и однозначно – самая большая в России», – сказал Медведев.