Гендиректор «Зенита»: «Со многими странами можно играть, уже консультируемся. Международный аспект очень важен»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев ТАСС Футбол

Генеральный директор «Зенита» высказался о планах провести международные матчи. 

«Международный аспект очень важен – мы находим возможность играть международные игры. Уже сыграли в Сочи с «Црвеной Звездой», собрав рекордные 30 тысяч человек, и намечены еще матчи до [зимнего] перерыва – надеюсь, ничто не помешает их провести.

Есть много стран, с которыми можно играть. Мы уже думаем и консультируемся с этими странами, с их федерациями, с их лигами о том, какие международные матчи мы могли бы сыграть и даже не только отдельные матчи, но и турниры», – сказал Александр Медведев.

 

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