Высокая зарплата Месси может стать проблемой для «ПСЖ» при продлении контракта. Лео получает 41 млн евро в год

Высокая зарплата может стать проблемой для при продлении контракта.

По данным Le Parisien, французский клуб активно работает над продлением контракта с аргентинцем.

«ПСЖ» хочет активировать опцию продления соглашения с Месси до лета 2024 года. Также обсуждается возможность подписания контракта еще на сезон.

На протяжении нескольких недель разрабатывает вариант продления сотрудничества с Месси. Он уже сообщил Лео, что «ПСЖ» хочет продлить контракт с ним. В клубе довольны «невероятным профессионализмом» аргентинца, а президент «ПСЖ» описывает работу с игроком как «удовольствие».

Главная проблема для «ПСЖ» – финансовый аспект. В прошлом сезоне клуб потерял 350 млн евро, и из-за этого парижане обеспокоены зарплатой форварда в размере 41 млн евро. Для продления контракта сторонам придется найти решение этого вопроса.

Месси готов остаться в «ПСЖ», но пока не сообщил клубу об этом официально. Пока его приоритетом является подготовка к ЧМ-2022.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 15 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Месси лидирует в списке ассистентов Лиги 1.

Полную статистику форварда можно изучить здесь.