Симеоне о вылете «Атлетико» из еврокубков: «Мне не нравится, когда говорят, что мы на дне. Всегда может быть хуже»

высказался о вылете из еврокубков.

Мадридский клуб проиграл «Порту» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2) и занял последнее место в группе, набрав 5 очков.

«Мне не нравится, когда говорят, что мы на дне, потому что всегда может быть хуже.

Мы должны позаботиться о том, чтобы постараться стать лучше, быть вместе, четко представлять, чего мы хотим, и вовлекать всех в процесс.

Это лучший способ продолжать бороться в оставшейся части Ла Лиги и Кубке Испании», – сказал Симеоне.