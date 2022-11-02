Симеоне о вылете «Атлетико» из еврокубков: «Мне не нравится, когда говорят, что мы на дне. Всегда может быть хуже»
Диего Симеоне высказался о вылете «Атлетико» из еврокубков.
Мадридский клуб проиграл «Порту» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2) и занял последнее место в группе, набрав 5 очков.
«Мне не нравится, когда говорят, что мы на дне, потому что всегда может быть хуже.
Мы должны позаботиться о том, чтобы постараться стать лучше, быть вместе, четко представлять, чего мы хотим, и вовлекать всех в процесс.
Это лучший способ продолжать бороться в оставшейся части Ла Лиги и Кубке Испании», – сказал Симеоне.
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