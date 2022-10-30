Андрес Иньеста: «Величие «Барсы» Гвардиолы не только в трофеях, но и в том, как мы это делали. Никогда не наслаждался футболом так сильно»
Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о своей игре под руководством Пепа Гвардиолы.
«Величие «Барселоны» Гвардиолы не только в завоеванных трофеях, но и в том, как мы это делали. Это больше, чем просто победы или поражения.
Я никогда не наслаждался футболом так же сильно, как во времена Гвардиолы в «Барселоне» – не только благодаря легендарной полузащите, но и благодаря тренеру и команде, которая у нас была.
Я был счастлив, как никогда, и то, чего достигла эта команда, – нечто особенное, чего не случалось никогда раньше», – сказал Иньеста в интервью TyC Sports.
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