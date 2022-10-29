Андрес Иньеста: «Месси вырос, стал лучше, сделал партнеров по команде лучше. У команды Лео есть очень важное преимущество в борьбе за титулы»

охарактеризовал .

«Нынешний Месси и Месси, который был раньше, отличаются от всех остальных. Он – номер один. Единственное, что он сделал, – это вырос, стал лучше, сделал своих партнеров по команде лучше.

У команды, за которую играет Месси, есть очень важное преимущество в борьбе за титулы. Я не видел, чтобы кто-то делал то, что делает он», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», играющий за .