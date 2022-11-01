Вице-президент «Барсы»: «Хави возьмет трофеи, в которых мы нуждаемся. Это невероятный тренер»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте уверен, что Хави принесет клубу трофеи.

– невероятный тренер, выросший здесь. Он очень хорошо знает, что значит быть игроком «Барселоны». У него есть состав, который постепенно развивается. Убежден, Хави возьмет нам трофеи, в которых нуждается «Барса». Мы будем бороться за победы и титулы.

– команда, которая хочет побеждать всегда. Мы в любом случае должны отдать все силы ради фанатов. Я хочу вновь поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которая у нас каждый раз есть на стадионе.

Мы будем бороться и попытаемся выигрывать ради фанатов и клуба», – сказал Юсте.