считает кандидатом на пост тренера в будущем.

Как сообщает Diario Sport, речь идет не о нынешнем моменте или о ближайшем будущем, так как сейчас «Барселона» делает ставку на Хави и доверяет ему. Однако работа, которую Артета проделал в «Арсенале», привлекает внимание каталонского клуба.

Артета – воспитанник «Барселоны», долгое время работавший в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». По мнению руководства сине-гранатовых, у него есть все, чтобы стать тренером «Барселоны» в будущем. Артету будут рассматривать в качестве кандидата, когда пост тренера освободится.

«Барсе» симпатична не только игра «Арсенала» при Артете, но и его способ управления командой. В частности, речь идет о том, как тренер разрешил конфликт с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Кроме того, у Артеты очень близкие отношения с директором «Барсы» Матеу Алемани и спортивным директором клуба Йорди Кройффом.

Планируется, что проведет в «Барселоне» много лет. Артета тоже пока не собирается уходить из , ему хорошо в клубе. Однако в «Барсе» будут следить за ситуацией вокруг Микеля в рамках планирования на будущее.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице , опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка.