«Стерлинг очень плох, с «Брайтоном» сыграл кошмарно. Если так и продолжит, не стоит и думать о ЧМ». Экс-хавбек «Челси» Невин о Рахиме

Экс-полузащитник сборной Шотландии Пэт Невин раскритиковал вингера Рахима Стерлинга.

«Я говорил, что Грэм Поттер выжимал максимум из каждого футболиста с момента назначения в «Челси», но есть одно исключение – .

Если он продолжит играть так же, то даже думать о его включении в заявку на ЧМ не следует. У него очень, очень плохой отрезок, с он играл кошмарно», – сказал бывший футболист в эфире BBC.

В текущем сезоне Стерлинг провел в 11 матчей и забил 3 гола. Последний гол экс-игрока «Манчестер Сити» за «Челси» датируется 14 сентября – в ворота «Зальцбурга» (1:1) в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.