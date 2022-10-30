«Стерлинг очень плох, с «Брайтоном» сыграл кошмарно. Если так и продолжит, не стоит и думать о ЧМ». Экс-хавбек «Челси» Невин о Рахиме

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Экс-полузащитник сборной Шотландии Пэт Невин раскритиковал вингера Рахима Стерлинга.

«Я говорил, что Грэм Поттер выжимал максимум из каждого футболиста с момента назначения в «Челси», но есть одно исключение – Рахим Стерлинг.

Если он продолжит играть так же, то даже думать о его включении в заявку Англии на ЧМ не следует. У него очень, очень плохой отрезок, с «Брайтоном» он играл кошмарно», – сказал бывший футболист «Челси» в эфире BBC.

В текущем сезоне Стерлинг провел в АПЛ 11 матчей и забил 3 гола. Последний гол экс-игрока «Манчестер Сити» за «Челси» датируется 14 сентября – в ворота «Зальцбурга» (1:1) в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

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