Александр Глеб: «Не знаю, кто такой Захарян, где играет – надо почаще следить за РПЛ. Уверен, там много талантов, которые могли бы заиграть в Европе»

уверен, что в России много талантливых игроков, способных заиграть в Европе.

При этом Глеб признался, что не знает, кто такой , поскольку мало следит за российским чемпионатом.

«Я не знаю, кто такой Арсен Захарян, где играет. Вообще не знаю! Не следил. Если «Челси» им интересуется, значит, хороший игрок.

Кто из российских футболистов мог бы заиграть в «Барселоне»? Мне надо почаще следить за российским чемпионатом. Уверен, в много талантливых игроков, которые могли бы заиграть на самом высоком уровне в Европе. Главное – захотеть уехать, а это довольно непросто. Прогрессировать и добиваться высот можно только в сильнейших чемпионатах с игроками высокого уровня. Я приветствую такие смелые шаги.

Во время моей карьеры меня звали в ЦСКА и «Спартак», но я отказался, потому что нужно было доказывать свой уровень в Германии. Не жалею ли я, что не перешел в эти команды? Ну почему? Если бы у меня не было предложения из Европы, я бы перешел в «Спартак» или ЦСКА. Но когда выпадает шанс поиграть в Европе, нужно цепляться за него», – заявил экс-футболист «Барселоны».

Глеб ранее выступал за БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону» и «Крылья Советов».