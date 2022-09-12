Глебу был бы интересен товарищеский матч Россия – Беларусь: «Посмотрел бы с удовольствием»

высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Беларуси.

«Это интересно. Конечно, сборная России сильнее по подбору футболистов. Для нас провести спарринг с таким сильным соперником — здорово. Для Беларуси Россия – сильный соперник. Для России — другой вопрос.

Где проводить такой матч — в Минске или в Москве? Неважно где. Можно и там, и там. Разве это принципиально? Конечно, я хотел бы увидеть этот матч. Посмотрел бы с удовольствием», — сказал экс-игрок сборной Беларуси.