Александр Глеб может сыграть в Медиалиге

Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб может сыграть за в Winline Медиалиге.

Об этом сообщил его родной брат Вячеслав Глеб, который уже играет за «Козлов» в МФЛ.

– Брат ваш подъедет?

– Давайте оставим это в секрете.

– За кого он будет играть?

– Ну как за кого? С детства за «Козлов».

– Под плей-офф может подъехать?

– Легко!

– Серьезно?

– Обсуждаем, – рассказал Вячеслав в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Александр Глеб – победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны».