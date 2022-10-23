Александр Глеб может сыграть в Медиалиге
Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб может сыграть за GOATS в Winline Медиалиге.
Об этом сообщил его родной брат Вячеслав Глеб, который уже играет за «Козлов» в МФЛ.
– Брат ваш подъедет?
– Давайте оставим это в секрете.
– За кого он будет играть?
– Ну как за кого? С детства за «Козлов».
– Под плей-офф может подъехать?
– Легко!
– Серьезно?
– Обсуждаем, – рассказал Вячеслав в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
Александр Глеб – победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны».
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