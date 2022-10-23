Александр Глеб может сыграть в Медиалиге

Теги Александр Глеб Барселона Арсенал Вячеслав Глеб Медиалига GOATS Медиафутбол

Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб может сыграть за GOATS в Winline Медиалиге.

Об этом сообщил его родной брат Вячеслав Глеб, который уже играет за «Козлов» в МФЛ.

– Брат ваш подъедет?

– Давайте оставим это в секрете.

– За кого он будет играть?

– Ну как за кого? С детства за «Козлов».

– Под плей-офф может подъехать?

– Легко!

– Серьезно?

– Обсуждаем, – рассказал Вячеслав в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Александр Глеб – победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные