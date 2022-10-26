Глеб о «Барселоне» в ЛЕ: «Это провал для одного из величайших клубов. Вылет и из нее будет еще унизительнее»
Экс-хавбек «Барселоны» Александр Глеб оценил вылет команды из Лиги чемпионов.
– Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы – это провал. Если вылетят и из нее, будет еще унизительнее.
– «Барселона» – главный фаворит Лиги Европы?
– Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им.
Сейчас идет смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственность. Пытаются играть так, как играли раньше, в тики-таку, держать мяч, но нет последней, завершающей стадии. Не пользуются преимуществом нападающего Левандовского: он высокий игрок, может играть в штрафной площади.
Нужно время команде, – резюмировал белорус.
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