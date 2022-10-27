«Атлетико» не вышел в 1/8 финала ЛЧ впервые с сезона-2017/18. Тогда выиграли ЛЕ

потерял шансы на выход из группы в Лиги чемпионов.

В 5-м туре групповой стадии команда тренера дома сыграла вничью с (2:2).

Мадридцы, набрав в 5 играх 5 очков, уже не смогут догнать идущий вторым в группе «Порту» (9 баллов). Возглавляет группу B (10 очков), а «Байер» с 4 очками идет последним.

«Атлетико» не смог преодолеть групповой раунд ЛЧ впервые с сезона-2017/18. Тогда мадридцы с третьего места попали в и в итоге выиграли этот турнир.

В добавленное время матча с «Байером» «Атлетико» мог вырвать победу, но Янник Феррейра Карраско не реализовал пенальти.