Клопп о травмах: «Сейчас не на 100% справедливо судить «Ливерпуль» – игроки недоступны. «Арсеналу» и «Сити» придется отвечать на эти вопросы позже»

считает травмы причиной неудач «Ливерпуля» на старте сезона.

Команда занимает 9-е место в таблице после 12 матчей. Отставание от лидирующего – 15 очков. В субботу «Ливерпуль» проиграл «Лидсу» (1:2) в матче 14-го тура чемпионата. Это первое домашнее поражение команды в АПЛ с марта 2021 года.

– У «Ливерпуля» спад?

– У нас публичная профессия, и выводы будут сделаны позже или даже в конце сезона. В данный момент не на сто процентов справедливо судить «Ливерпуль», потому что игроки недоступны. Нам не хватает качества впереди. Обычно мы проводим ротацию.

Даже если это несправедливо, то все в порядке. Задавать такие вопросы – это нормально. «Арсеналу» и придется отвечать на них позже. Все мы нужны для того, чтобы нас судили, – это касается и тренера, и игроков. Такова жизнь.

Проблема в том, что нам не хватает стабильности. У нас бывают взлеты и, конечно, слишком много падений. Это очевидно, – сказал тренер «Ливерпуля».

«Лидс» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые с 2001-го – автор победного гола родился спустя полгода после того матча