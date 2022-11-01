Клопп о травмах: «Сейчас не на 100% справедливо судить «Ливерпуль» – игроки недоступны. «Арсеналу» и «Сити» придется отвечать на эти вопросы позже»
Юрген Клопп считает травмы причиной неудач «Ливерпуля» на старте сезона.
Команда занимает 9-е место в таблице АПЛ после 12 матчей. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 15 очков. В субботу «Ливерпуль» проиграл «Лидсу» (1:2) в матче 14-го тура чемпионата. Это первое домашнее поражение команды в АПЛ с марта 2021 года.
– У «Ливерпуля» спад?
– У нас публичная профессия, и выводы будут сделаны позже или даже в конце сезона. В данный момент не на сто процентов справедливо судить «Ливерпуль», потому что игроки недоступны. Нам не хватает качества впереди. Обычно мы проводим ротацию.
Даже если это несправедливо, то все в порядке. Задавать такие вопросы – это нормально. «Арсеналу» и «Манчестер Сити» придется отвечать на них позже. Все мы нужны для того, чтобы нас судили, – это касается и тренера, и игроков. Такова жизнь.
Проблема в том, что нам не хватает стабильности. У нас бывают взлеты и, конечно, слишком много падений. Это очевидно, – сказал тренер «Ливерпуля».
«Лидс» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые с 2001-го – автор победного гола родился спустя полгода после того матча
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