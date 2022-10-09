Клопп о 2:3 от «Арсенала»: «Пенальти неочевидный. Была ничейная игра, но «Ливерпуль» не набрал очков»

отреагировал на поражение «Ливерпуля» от «Арсенала» (2:3) в 10-м туре .

– Мы создавали моменты, были очень опасны, забили свой гол, чудесный гол. Потом мы пропустили второй мяч на последних секундах первого тайма. Очевидно, мы ошиблись, получив гол с контратаки. Такой была наша ситуация к перерыву – мы знали, что были хороши, за исключением результата.

Хотели развивать те хорошие вещи, которые удались нам в первом тайме, но, к сожалению, не сделали этого. Но мы сравняли счет, игра была очень открытой.

Ситуация с пенальти нужно было пересмотреть. Теперь я увидел повтор, и думаю, вы можете себе представить, что я не считаю этот пенальти очевидным. Не думаю, что это явный пенальти, его очень легко назначили. Полагаю, это та ситуация, которую судья видит иначе в режиме реального времени.

Пару раз все сложилось против нас, но мы не слепые и видим, что могли сыграть лучше в ряде моментов. В целом это была хорошая выездная игра против хорошей команды. Мы доставили «Арсеналу» много проблем, но остаемся без очков.

– Почему заменили Трента?

– К сожалению, он получил травму, как и Луис Диас. Это не очень хорошо для них, а для нас – как вишенка на торте...

«Арсенал» играет очень хорошо, и в этой ситуации, думаю, мы показали хорошую игру. Пропущенные три гола не имели никакого отношения к игре на самом деле – мы просто должны были побеждать в единоборствах. Соперник не должен был забивать в тех ситуациях, но это произошло.

Я думаю, что это была ничейная игра, но сегодня мы не набрали очков, – сказал главный тренер .

Главным судьей матча был Майкл Оливер. Букайо Сака забил победный гол с пенальти на 76-й минуте.

«Ливерпуль» падет все глубже: проиграл «Арсеналу» и теперь ниже «Борнмута», которого разнес 9:0