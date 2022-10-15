Гвардиола считает, что «Ливерпуль» еще в гонке за титул в АПЛ: «Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал – нет. Но впереди ЧМ, и все возможно»

считает, что все еще в гонке за чемпионский титул в АПЛ.

после 9 игр идет вторым в таблице и отстает на 1 очко от . «Ливерпуль» располагается на 11-м месте и после 8 проведенных матчей отстает от лондонцев на 14 баллов.

– Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал: «Ливерпуль» не сможет догнать лидера, «Арсенал».

Однако в той ситуации, в которой мы все находимся, когда нас ждет чемпионат мира [посреди сезона], все еще возможно.

– А Юрген Клопп сказал, что не думает, что «Ливерпуль» в чемпионской гонке.

– Да? Ну, если он говорит так… – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Матч 11-го тура «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится 16 октября.