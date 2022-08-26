Клопп об отставании «Ливерпуля» в таблице АПЛ: «Еще рано закрывать сезон и говорить, что все кончено»

прокомментировал отставание «Ливерпуля» от лидеров в таблице .

Мерсисайдцы отстают на семь очков от , на пять – от .

«Вы можете беспокоиться, если хотите, но в этом нет особого смысла. Если вы начинаете беспокоиться из-за того, что у других команд уже девять очков, то это ни к чему не приведет.

Наша команда на протяжении последних четырех-пяти лет показывала невероятно высокий уровень – неизменно высокий уровень.

Два года назад был небольшой спад, но в остальном эта команда чаще была на стороне победителей. Мы усердно работали ради того, чтобы добиться того, чего мы добились в последние годы.

Еще рано закрывать сезон и говорить, что для нас все кончено.

Никто не знает, чего мы сможем добиться в конце сезона, но до этого момента нужно набрать много очков. И мы должны начать их набирать», – сказал главный тренер .