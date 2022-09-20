Лайшев о недопуске России к Евро-2024: «Для поддержания формы сборная могла бы сыграть со странами ШОС или Мексикой, Венесуэлой, Бразилией»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил новость о недопуске сборной России до жеребьевки Евро-2024 по футболу.

«От санкций что в промышленности, что в спорте, ничего хорошего они не получат. Телевизионные компании будут терять какую-то часть аудитории и денег.

Матч с Россией привлекал бы внимание в силу определенных причин. Сейчас сборная для поддержания формы могла бы сыграть со странами ШОС, как минимум. Или с теми же Мексикой, Венесуэлой, Бразилией.

Нужно увеличивать интерес к собственному чемпионату. В последнее время для этого много было сделано. Было очень приятно посмотреть финал Кубка России «Спартак» – «Динамо». Захватывающее событие – будто из прошлого, но с элементами современного. И футбол показали выдающийся.

Этот матч привлек больше интереса, чем условный матч «Зенита» в чемпионате России. Нужно увеличивать интерес к таким мероприятиям», – отметил Лайшев.

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