Антон Зиньковский: «Промес – легенда «Спартака». Столько делает для команды, еще и забивает»

назвал Квинси Промеса легендой .

– легенда «Спартака». Столько делает для команды, еще и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятерке лучших бомбардиров клуба за все время», – сказал полузащитник «Спартака».

Промес является лучшим бомбардиром текущего сезона – на его счету 12 забитых мячей. Всего он забил за «Спартак» 96 голов в 196 матчей. Сейчас он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба.

Лучшим бомбардиром в истории «Спартака» является со 155 голами в 234 матчах.

Колосков не считает Промеса легендой «Спартака»: «Просто игрок с уровнем чуть выше среднего. Титов, Аленичев, Дасаев — легенды»