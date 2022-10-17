Зиньковский о 1-м голе ЦСКА: «Некрасиво. Зобнин хотел оставить мяч – их игрок был на газоне»
Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский высказался о первом голе ЦСКА в дерби.
Матч команд в 13-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.
В эпизоде с первом голом ЦСКА полузащитник «Спартака» Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за падения Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.
«Я не спрашивал у Ромы, что там произошло. В перерыве не обсуждали этот момент, а думали, как изменить игру.
Из того, что видел: Зобнин хотел оставить мяч, потому что игрок ЦСКА находился на газоне. В итоге вот так некрасиво получилось», – сказал Зиньковский.
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