Зиньковский о 1-м голе ЦСКА: «Некрасиво. Зобнин хотел оставить мяч – их игрок был на газоне»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Роман Зобнин Антон Зиньковский Милан Гайич Чемпионат.com Футбол

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский высказался о первом голе ЦСКА в дерби.

Матч команд в 13-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.

В эпизоде с первом голом ЦСКА полузащитник «Спартака» Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за падения Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

«Я не спрашивал у Ромы, что там произошло. В перерыве не обсуждали этот момент, а думали, как изменить игру.

Из того, что видел: Зобнин хотел оставить мяч, потому что игрок ЦСКА находился на газоне. В итоге вот так некрасиво получилось», – сказал Зиньковский.

«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные