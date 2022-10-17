Зиньковский о 1-м голе ЦСКА: «Некрасиво. Зобнин хотел оставить мяч – их игрок был на газоне»

Хавбек «Спартака» высказался о первом голе ЦСКА в дерби.

Матч команд в 13-м туре Мир завершился со счетом 2:2.

В эпизоде с первом голом ЦСКА полузащитник добровольно отпустил мяч из-за падения Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

«Я не спрашивал у Ромы, что там произошло. В перерыве не обсуждали этот момент, а думали, как изменить игру.

Из того, что видел: Зобнин хотел оставить мяч, потому что игрок ЦСКА находился на газоне. В итоге вот так некрасиво получилось», – сказал Зиньковский.

«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей