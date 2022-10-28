Радимов о Зиньковском: «Не факт, что он играл бы в «Зените» даже сейчас. Правильно его отпустили в «Чертаново»

поделился мнением, почему не закрепился в «Зените».

– Почему у Зиньковского не получилось закрепиться даже в «Зените-2»?

– У нас до сих пор отличные отношения, иногда переписываемся, тепло общаемся при встрече.

Антон провел у нас всего полгода, мы тогда играли в Первой лиге. На левом фланге полузащиты играли парни, которые были постарше. В первой части сезона Зиньковский выходил на замену. В перерыве поговорили: «Зин, ты можешь остаться и играть, но не факт, что много. Может быть, четыре-пять полных матчей до конца сезона. Можешь вернуться в «Чертаново» во Вторую лигу и играть постоянно. Поверь, рано или поздно ты дорастешь до хорошего уровня».

Слава богу, что мы его отпустили. Всегда было понятно, что Зиньковский – очень талантливый игрок, но у нас он находился бы в условиях конкуренции. В он стал лидером.

– Когда видите Зиньковского в футболке , грустите?

– Не факт, что он играл бы в «Зените» даже сейчас. Считаю, абсолютно правильно сделали, что отпустили Антона в «Чертаново». Для всех, – сказал бывший тренер «Зенита-2» в интервью Sports.ru.

Интервью Радимова: как работал в «Зените-2», почему ушел и что дальше