«Стараюсь так же падать и симулировать». Соболев на вопрос об изменении стиля игры

пошутил, что старается продолжать симулировать.

Нападающий также ответил на вопрос, где его кепка с изображением дельфина.

– Где эта бейсболка?

– После финала Кубка России наш фотограф забрал и не отдает мне ее. Говорит, жена ходит в ней. Дельфинов, видимо, любит.

– Но у вас и игра поменялась. Стали меньше падать в штрафной соперника.

– Да нет – стараюсь так же падать и симулировать, – сказал Соболев.

Соболев гоняет в кепке «Спасем дельфинов». Самоирония спасет репутацию?