«Стараюсь так же падать и симулировать». Соболев на вопрос об изменении стиля игры
Александр Соболев пошутил, что старается продолжать симулировать.
Нападающий «Спартака» также ответил на вопрос, где его кепка с изображением дельфина.
– Где эта бейсболка?
– После финала Кубка России наш фотограф забрал и не отдает мне ее. Говорит, жена ходит в ней. Дельфинов, видимо, любит.
– Но у вас и игра поменялась. Стали меньше падать в штрафной соперника.
– Да нет – стараюсь так же падать и симулировать, – сказал Соболев.
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