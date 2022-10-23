Соболев о прерванной 7-матчевой голевой серии за «Спартак»: «Рекорды рекордами, но для меня это не особо важно»

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Александр Соболев прокомментировал прерванную голевую серию из семи матчей подряд за «Спартак».

25-летний форвард был первым игроком «Спартака» за 67 лет, кому удалось забить в 7 матчах подряд. Серия прервалась в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Химками» (0:5). 

«Рекорды рекордами, но для меня это не особо важно, и я не думал об этом. Думаю только об одном – чтобы команда набирала три очка в каждом матче. Всех с победой❤️», – написал Соболев в телеграм-канале.

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