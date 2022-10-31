Федун о победе «Спартака» над «Торпедо»: «Было множество моментов. Промес и Соболев – большие молодцы»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Торпедо Квинси Промес Александр Соболев Футбол

Леонид Федун оценил победу «Спартака» над «Торпедо» (1:0) в 15-м туре Мир РПЛ.

«Хорошо, что «Спартак» победил. Всегда тяжело играть против команд Талалаева, который ставит компактную игру.

Было множество моментов, хорошо, что один из них был реализован. Квинси Промес и Александр Соболев – большие молодцы!» – заявил бывший владелец «Спартака».

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