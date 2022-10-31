Федун о победе «Спартака» над «Торпедо»: «Было множество моментов. Промес и Соболев – большие молодцы»

оценил победу «Спартака» над «Торпедо» (1:0) в 15-м туре Мир .

«Хорошо, что «Спартак» победил. Всегда тяжело играть против команд Талалаева, который ставит компактную игру.

Было множество моментов, хорошо, что один из них был реализован. и – большие молодцы!» – заявил бывший владелец «Спартака».

Репортаж с братского дерби «Спартака» и «Торпедо»: откуда дружба болельщиков и чем так похожи Абаскаль с Талалаевым?

«Спартак» очень аккуратно победил «Торпедо». 1:0 – даже нетипично для Абаскаля